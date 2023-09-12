США склоняются к предоставлению Украине ракет большой дальности - Reuters

Детали

Наглядно увидев успешное использование Украиной кассетных боеприпасов, США рассматривают возможность доставки одной или обеих армейских тактических ракетных систем ATACMS, которые могут летать до 300 км, или управляемой реактивной системы залпового огня.

К тому же могут быть доставлены ракеты GMLRS, которые наполнены кассетными бомбами.

В случае одобрения любой вариант будет доступен для быстрой доставки в Киев.

Издание пишет, что поскольку наступление ВСУ демонстрирует признаки прогресса, администрация Байдена стремится усилить украинскую армию "в жизненно важный момент". Американские чиновники добавили, что решение об отправке ракеты ATACMS или GMLRS не является окончательным.

В Пентагоне прокомментировали, что пока их позиция по предоставлению ATACMS – не изменилась.

Цитата

"Когда и если появится что-то новое — мы, конечно, объявим, но по состоянию на сегодня я не могу ничего нового предоставить", — заявлял представитель Пентагона Пат Райдер.

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