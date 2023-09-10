Байден наближається до прийняття рішення про надання Україні ракет дальнього радіуса дії – FT
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент США Джо Байден наближається до прийняття рішення про надання Києву ракет дальнього радіуса дії. Анонімний співрозмовник видання Financial Times зазначив, що рішення може бути прийняте найближчим часом, пише УНН.
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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, США не погоджувалося надавати українським захисникам тактичні балістичні ракети з дальністю польоту понад 300 км через занепокоєння щодо обмежених запасів і того, що вони можуть бути використані для завдавання ударів по території росії, що призведе до ескалації конфлікту, зазначає видання.
Але наразі США розглядає можливість виконати прохання української сторони, особливо в контексті того, що Великобританія і Франція вже відправили в Україну власні ракети дальнього радіуса дії.
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"Ми нічого не знімаємо зі столу. Ми ще не прийняли рішення оголосити про нові можливості, але наша позиція з самого початку полягала в тому, що ми надамо Україні можливості, які дозволять їй досягти успіху на полі бою", - заявив Джон Файнер, заступник радника президента США з національної безпеки.
Водночас неназваний співрозмовник Financial Times, якого видання позиціонує як "високопоставленого чиновника адміністрації Байдена" в розмові з журналістом зазначив, що рішення про надання Україні такого типу боєприпасів може бути незабаром прийнято.
"Рішення може бути прийняте найближчим часом", - зазначив він.
Своєю чергою, заступник керівника Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив журналіста Financial Times, що США погодяться на надання ракет ATACMS.
"Так, ми говоримо про це... У кожній розмові з Джейком Салліваном це питання постає. Вони розуміють, що ATACMS дуже потрібні. Я вірю, що це буде узгоджено, і дуже, дуже скоро", - зазначив Єрмак.
Раніше керівник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що постачання Україні ракет великої дальності ATACMS дасть всім чіткий сигнал, що росія має програти та значно прискорить знищення тилових ресурсів рф.
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