Міноборони України: Ракети Storm Shadow вразили 100% цілей визначених Генштабом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Ракети Storm Shadow показали стовідсоткову ефективність в ураженні цілей, які визначає українське командування. Про це Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, передає УНН.
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"Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом - 100 на 100", - сказав він.
Доповнення
Міністр оборони України зауважив, що під час зустрічі з британським колегою Беном Воллесом минулого тижня представив йому двох українських пілотів, які використовували ракети Storm Shadow. За словами Резнікова, пілоти подарували Воллесу червону стрічку, яка фіксує ракету перед запуском, як сувенір.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом розвиток безпекової ситуації, що склалася на полях битви, та продовження програм з підготовки українських військовослужбовців в Британії.