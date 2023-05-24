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Резніков обговорив з Воллесом продовження навчань українських бійців у Британії

Резніков обговорив з Воллесом продовження навчань українських бійців у Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом розвиток безпекової ситуації, що склалася на полях битви, та продовження програм з підготовки українських військовослужбовців в Британії. Про це Резніков повідомив під час спільного брифінгу з Воллесом, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Під час зустрічі ми, звісно, обговорили розвиток безпекової ситуації, що склалася сьогодні на полях битви і наші плани. Звісно, ми обговорювали в тому числі в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі й натівську перспективу України», - розповів Резніков.

За його словами, також вони обговорили бачення України щодо стабілізації миру, стабільності в Європі, використовуючи формулу миру Президента України.

Окрім того, Резніков та Воллес обговорили продовження програм з підготовки українських військовослужбовців.

«Обговорено продовження програм по підготовці наших військовослужбовців на британській території. Звісно, пріоритети по озброєнню України для подальшої перемоги, особливо щодо зброї, яка дає можливість завдавати ураженню ворогу дальнього радіуса, такі як Storm Shadow», - зазначив Резніков.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков у Києві зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який прибув до України з робочим візитом, повідомили в Міноборони.

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