Резников обсудил с Уоллесом продолжение учений украинских бойцов в Британии

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«Во время встречи мы, конечно, обсудили развитие ситуации с безопасностью, сложившейся сегодня на полях битвы и наши планы. Естественно, мы обсуждали в том числе в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе и натовскую перспективу Украины», - рассказал Резников.

По его словам, также они обсудили видение Украины по стабилизации мира, стабильности в Европе, используя формулу мира Президента Украины.

Кроме того, Резников и Уоллес обсудили продолжение программ по подготовке украинских военнослужащих.

«Обсуждено продолжение программ по подготовке наших военнослужащих на британской территории. Конечно, приоритеты по вооружению Украины для дальнейшей победы, особенно в отношении оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу дальнего радиуса, такие как Storm Shadow», - отметил Резников.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников в Киеве встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который прибыл в Украину с рабочим визитом, сообщили в Минобороны.