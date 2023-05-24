Резников обсудил с Уоллесом продолжение учений украинских бойцов в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом развитие ситуации с безопасностью, сложившейся на полях битвы, и продолжение программ по подготовке украинских военнослужащих в Британии. Об этом Резников сообщил во время совместного брифинга с Уоллесом, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Во время встречи мы, конечно, обсудили развитие ситуации с безопасностью, сложившейся сегодня на полях битвы и наши планы. Естественно, мы обсуждали в том числе в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе и натовскую перспективу Украины», - рассказал Резников.
По его словам, также они обсудили видение Украины по стабилизации мира, стабильности в Европе, используя формулу мира Президента Украины.
Кроме того, Резников и Уоллес обсудили продолжение программ по подготовке украинских военнослужащих.
«Обсуждено продолжение программ по подготовке наших военнослужащих на британской территории. Конечно, приоритеты по вооружению Украины для дальнейшей победы, особенно в отношении оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу дальнего радиуса, такие как Storm Shadow», - отметил Резников.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников в Киеве встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который прибыл в Украину с рабочим визитом, сообщили в Минобороны.