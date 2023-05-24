Резніков зустрівся з британським міністром оборони у Києві: обговорили озброєння і натівську перспективу України

ukru
Ексклюзив
05:38 • 8282 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 278833 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 376080 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 309110 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343637 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307237 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223326 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206990 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165565 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540706 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 13438 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 16807 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 27002 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 25259 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 23309 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 398007 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540712 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573420 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 570313 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 2183 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207075 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 376090 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176784 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167572 перегляди
Актуальне
Резніков зустрівся з британським міністром оборони у Києві: обговорили озброєння і натівську перспективу України

Резніков зустрівся з британським міністром оборони у Києві: обговорили озброєння і натівську перспективу України

Київ • УНН

 • 188162 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у Києві зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який прибув до України з робочим візитом, повідомили в Міноборони, пише УНН.

Міністри обговорили низку важливих безпекових питань.

Цитата

"Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського", - повідомив Резніков.

Також міністр додав, що обговорили з британським колегою і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги.

"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", - сказав Резніков.

Деталі

Своєю чергою міністр оборони Великої Британії, як вказано, зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", - сказав Воллес.

Резніков подякував Великій Британії та команді Воллеса за те, що вони підтримують Україну з першого дня широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Зокрема, міністр перелічив надану допомогу і згадав про "такі "смаколики", як Storm Shadow". "І багато іншого, про що я наразі не можу сказати", - зазначив Резніков.

Нагадаємо

Президент Зеленський в одному з крайніх коментарів на тему потенційного майбутнього України в НАТО закликав ухвалити на саміті Альянсу "позитивне політичне рішення" щодо членства України.

При цьому Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив нещодавно, що лише якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація, є сенс обговорювати питання членства в НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64