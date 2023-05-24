Резніков зустрівся з британським міністром оборони у Києві: обговорили озброєння і натівську перспективу України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у Києві зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який прибув до України з робочим візитом, повідомили в Міноборони, пише УНН.
Міністри обговорили низку важливих безпекових питань.
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"Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського", - повідомив Резніков.
Також міністр додав, що обговорили з британським колегою і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги.
"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", - сказав Резніков.
Деталі
Своєю чергою міністр оборони Великої Британії, як вказано, зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.
"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", - сказав Воллес.
Резніков подякував Великій Британії та команді Воллеса за те, що вони підтримують Україну з першого дня широкомасштабного вторгнення рф в Україну.
Зокрема, міністр перелічив надану допомогу і згадав про "такі "смаколики", як Storm Shadow". "І багато іншого, про що я наразі не можу сказати", - зазначив Резніков.
Нагадаємо
Президент Зеленський в одному з крайніх коментарів на тему потенційного майбутнього України в НАТО закликав ухвалити на саміті Альянсу "позитивне політичне рішення" щодо членства України.
При цьому Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив нещодавно, що лише якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація, є сенс обговорювати питання членства в НАТО.