Зеленський закликав ухвалити на саміті НАТО "позитивне політичне рішення" щодо членства України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернувся до НАТО з новим закликом ухвалити "позитивне політичне рішення" про членство України на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
"Настав час усунути найбільшу безпекову невизначеність у Європі - тобто схвалити позитивне політичне рішення щодо членства (України) в НАТО", - сказав він у відеозверненні до Копенгагенського саміту демократії.
"Це варто зробити вже на липневому саміті. Це буде своєчасний сигнал", - зазначив Глава держави.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Перекрити кисень російському реваншизму": Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО
Нагадаємо
Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що НАТО має ухвалити політичне рішення, яке визначить графік вступу України, або безпосередньо на саміті Альянсу у Вільнюсі цього літа, або до кінця 2023 року. І що питання щодо членства України у НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу.