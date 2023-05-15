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Зеленський закликав ухвалити на саміті НАТО "позитивне політичне рішення" щодо членства України

Зеленський закликав ухвалити на саміті НАТО "позитивне політичне рішення" щодо членства України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернувся до НАТО з новим закликом ухвалити "позитивне політичне рішення" про членство України на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Настав час усунути найбільшу безпекову невизначеність у Європі - тобто схвалити позитивне політичне рішення щодо членства (України) в НАТО", - сказав він у відеозверненні до Копенгагенського саміту демократії.

"Це варто зробити вже на липневому саміті. Це буде своєчасний сигнал", - зазначив Глава держави.

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Нагадаємо

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що НАТО має ухвалити політичне рішення, яке визначить графік вступу України, або безпосередньо на саміті Альянсу у Вільнюсі цього літа, або до кінця 2023 року. І що питання щодо членства України у НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу.

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