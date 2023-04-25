НАТО слід ухвалити рішення щодо графіку вступу України або на саміті у Вільнюсі, або до кінця року - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. НАТО має ухвалити політичне рішення, яке визначить графік вступу України, або безпосередньо на саміті Альянсу у Вільнюсі цього літа, або до кінця 2023 року, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у статті для Foreign Policy, пише УНН.
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"На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі (Литва) члени НАТО повинні надіслати росії письмовий сигнал про те, що гра закінчена: Україна є частиною Заходу, вона на порозі НАТО, і невдовзі ввійде в двері. Щоб уникнути непорозумінь, ми в Україні говоримо не про негайне членство на Вільнюському саміті, а про те, щоб союзники по НАТО зробили історичний крок до прийняття країни", - написав Кулеба.
Голова МЗС наголосив, що немає потреби в плані дій щодо членства, який би встановлював певні контрольні показники, яких країна має досягти для вступу. І зауважив, що Фінляндія та Швеція показали, що такі програми непотрібні, "і Україна більш ніж кваліфікована для приєднання". "Настав час запропонувати ясність замість того, щоб повторювати політику відкритих дверей і дозволяти путіну використовувати її неоднозначність. НАТО має протистояти спокусі висунути Україні додаткові вимоги, які ще більше відстрочать її членство", - зазначив міністр.
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"Натомість НАТО слід ухвалити політичне рішення щодо пропозиції графіку вступу України або на саміті у Вільнюсі, або до кінця 2023 року. Вступ буде процесом, і досягнення кінцевої мети членства України в Альянсі залежатиме від безпекової ситуації, але цей процес має початися негайно", - підкреслив Кулеба.
"Було б розумно, щоб члени НАТО вирішили, які гарантії безпеки вони хочуть запропонувати Україні прямо зараз, до вступу, і які з цих гарантій продовжуватимуть діяти після того, як Україна стане союзником НАТО (на додаток до тих, що закріплені у договорі НАТО). Однак, якщо НАТО не здійснить жодних дій на саміті у Вільнюсі, вона продовжить нести ганьбу Бухареста. Настав час діяти", - підсумував голова МЗС.
Доповнення
Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".
Президент Володимир Зеленський також зазначав, що Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву – в НАТО. І що всі країни-союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу.