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Усі країни-союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу - Столтенберг

Усі країни-союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу - Столтенберг

Київ • УНН

 • 558699 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Усі країни-союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу, проте зараз основна увага зосереджена на тому, як забезпечити перемогу країни проти росії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед зустріччю Контактної групи з питань оборони України, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Вчора в Києві я сказав, що майбутнє України - в європейській атлантичній родині. Усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом. Але основна увага зараз, звичайно, зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України", - наголосив Генсек.

Він додав: "Президент (України Володимир - ред.) Зеленський має дуже чіткі очікування. Ми обговорювали як питання членства, так і гарантії безпеки. Звичайно, Україні потрібна безпека, тому що ніхто не може сказати, коли і як закінчиться ця війна. Але ми знаємо, що коли ця війна закінчиться, нам потрібно переконатися, що історія не повториться, що росія не зможе продовжувати війну проти України та підривати європейську безпеку".

Деталі

Столтенберг зауважив, що підтримка міжнародних партнерів допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наразі головна увага зосереджена на тому, щоб "президент путін не виграв війну, а Україна перемогла".

"Бо без суверенної незалежної України немає сенсу обговорювати членство", - підкреслив Генсек.

За його словами, необхідна дискусія про безпекові гарантії, яка стане частиною поточного обговорення щодо членства. Столтенберг заявив, що наразі необхідно забезпечити єдність у підтримці України, і "це головний акцент сьогоднішньої зустрічі".

"Нам потрібно підтримувати Україну і після закінчення війни. Тому що ми повинні переконатися у тому, що Україна матиме військову силу, можливості, засоби стримування, які запобігатимуть новим атакам. Потрібно пам’ятати, що війна почалася не в лютому минулого року, війна почалася у 2014 році, коли росія незаконно анексувала Крим і увійшла на територію Донбасу... Коли війна закінчиться, нам потрібно переконатися, що війна дійсно закінчиться", - підсумував він.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Київ 20 квітня заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.

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