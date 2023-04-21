Все страны-союзники НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса - Столтенберг

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"Вчера в Киеве я сказал, что будущее Украины - в европейской атлантической семье. Все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом. Но основное внимание сейчас, конечно, сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины", - подчеркнул Генсек.

Он добавил: "Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский имеет очень четкие ожидания. Мы обсуждали как вопрос членства, так и гарантии безопасности. Конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда эта война закончится, нам нужно убедиться, что история не повторится, что россия не сможет продолжать войну против Украины и подрывать европейскую безопасность".

Детали

Столтенберг отметил, что поддержка международных партнеров помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, сейчас главное внимание сосредоточено на том, чтобы "президент путин не выиграл войну, а Украина победила".

"Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать членство", - подчеркнул Генсек.

По его словам, необходима дискуссия о гарантиях безопасности, которая станет частью текущего обсуждения по членству. Столтенберг заявил, что сейчас необходимо обеспечить единство в поддержке Украины, и "это главный акцент сегодняшней встречи".

"Нам нужно поддерживать Украину и после окончания войны. Потому что мы должны убедиться в том, что Украина будет иметь военную силу, возможности, средства сдерживания, которые будут предотвращать новые атаки. Нужно помнить, что война началась не в феврале прошлого года, война началась в 2014 году, когда россия незаконно аннексировала Крым и вошла на территорию Донбасса... Когда война закончится, нам нужно убедиться, что война действительно закончится", - подытожил он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время сегодняшней встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.