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Все страны-союзники НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса - Столтенберг

Все страны-союзники НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса - Столтенберг

Киев • УНН

 • 558695 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Все страны-союзники НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса, однако сейчас основное внимание сосредоточено на том, как обеспечить победу страны против россии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед встречей Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Вчера в Киеве я сказал, что будущее Украины - в европейской атлантической семье. Все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом. Но основное внимание сейчас, конечно, сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины", - подчеркнул Генсек.

Он добавил: "Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский имеет очень четкие ожидания. Мы обсуждали как вопрос членства, так и гарантии безопасности. Конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда эта война закончится, нам нужно убедиться, что история не повторится, что россия не сможет продолжать войну против Украины и подрывать европейскую безопасность".

Детали

Столтенберг отметил, что поддержка международных партнеров помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, сейчас главное внимание сосредоточено на том, чтобы "президент путин не выиграл войну, а Украина победила".

"Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать членство", - подчеркнул Генсек.

По его словам, необходима дискуссия о гарантиях безопасности, которая станет частью текущего обсуждения по членству. Столтенберг заявил, что сейчас необходимо обеспечить единство в поддержке Украины, и "это главный акцент сегодняшней встречи".

"Нам нужно поддерживать Украину и после окончания войны. Потому что мы должны убедиться в том, что Украина будет иметь военную силу, возможности, средства сдерживания, которые будут предотвращать новые атаки. Нужно помнить, что война началась не в феврале прошлого года, война началась в 2014 году, когда россия незаконно аннексировала Крым и вошла на территорию Донбасса... Когда война закончится, нам нужно убедиться, что война действительно закончится", - подытожил он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время сегодняшней встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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