Зеленский призвал принять на саммите НАТО "положительное политическое решение" по членству Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к НАТО с новым призывом принять "положительное политическое решение" о членстве Украины на июльском саммите Альянса в Вильнюсе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Пришло время устранить самую большую неопределенность в области безопасности в Европе - то есть утвердить положительное политическое решение относительно членства (Украины) в НАТО", - сказал он в видеообращении к Копенгагенскому саммиту демократии.
"Это стоит сделать уже на июльском саммите. Это будет своевременный сигнал", - отметил Глава государства.
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Напомним
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что НАТО должно принять политическое решение, которое определит график вступления Украины, либо непосредственно на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом, либо до конца 2023 года. И что вопрос о членстве Украины в НАТО зависит от четырех стран Альянса.