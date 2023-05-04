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"Перекрити кисень російському реваншизму": Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО

Київ • УНН

 • 968443 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Саміт НАТО у Вільнюсі влітку - це той час і формат, який дає змогу усунути безпекову невизначеність у Європі. Україна має отримати рішення щодо алгоритму приєднання до НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів, пише УНН.

Глава держави перелічив три пункти, говорячи про підсумки року війни.

Цитата

"Перший. Українці об’єднані прагненням перемоги. Але це не лише наше бажання відвоювати своє. І ми точно не хочемо взяти чуже. Ми хочемо знищити підлість, із якою прийшла держава-терорист", - сказав Зеленський, якого цитують в ОП.

Він наголосив, що "уся ця концентрована підлість повинна програти разом із росією". "Санкції – так. Ізоляція росії – так. Тиск на громадян росії, щоб вони шукали, як змінити режим у своїй країні, – так. Вироки за терор – так. Універсальні норми для всіх юрисдикцій, щоб конфіскувати російські активи й використати їх для компенсації збитків від агресії, – так. Маємо досягти цього максимально, щоб швидше наблизити спільний мир", - зазначив Президент.

"Другий пункт. Улітку цього року Європа матиме історичну можливість раз і назавжди перекрити кисень російському реваншизму. Липневий саміт НАТО – це той час і формат, який дає змогу усунути безпекову невизначеність у Європі", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що "неможливо й абсурдно – залишати Україну поза межами безпекового й правового простору нашої спільної батьківщини – Європи".

"Україна має отримати рішення щодо алгоритму приєднання до Альянсу. Зрозуміло, що не можемо вступити в НАТО, поки триває війна. Але усунути безпекову невизначеність можна й треба зараз – це політичне рішення. росія має побачити, що безпека України неминуче буде гарантована, щоб почати усвідомлювати себе, росію, лише у власних кордонах", - сказав Зеленський.

"Закликаю Нідерланди ухвалити це стратегічно важливе для безпеки Європи рішення! Рішення щодо України й НАТО", - додав він.

третій пункт. Оборона – це люди. Люди, які мають зброю. Що потужніша зброя й далекобійніший вогонь, то більше життів рятується від щоденних ворожих ударів. Цінувати життя та зберігати оборонні табу між союзниками, які повинні захищати життя, – це очевидна суперечність. Тож що довше зберігаються табу щодо зброї, то більше наших воїнів віддають життя, щоб витягнути оборону, коли зброя недостатньо потужна чи далекобійна й коли винищувачі росії ефективніші, ніж літаки захисників Європи. Зараз усе це, на жаль, зберігається. Табу щодо зброї. Чи надовго? Залежить від усіх нас", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що НАТО має ухвалити політичне рішення, яке визначить графік вступу України, або безпосередньо на саміті Альянсу у Вільнюсі цього літа, або до кінця 2023 року. І що питання щодо членства України у НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу.

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