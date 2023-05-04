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"Перекрыть кислород российскому реваншизму": Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО

Киев • УНН

 • 968438 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Саммит НАТО в Вильнюсе летом - это то время и формат, который позволяет устранить неопределенность в сфере безопасности в Европе. Украина должна получить решение по алгоритму присоединения к НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов, пишет УНН.

Глава государства перечислил три пункта, говоря об итогах года войны.

Цитата

"Первый. Украинцы объединены стремлением к победе. Но это не только наше желание отвоевать свое. И мы точно не хотим взять чужое. Мы хотим уничтожить подлость, с которой пришло государство-террорист", - сказал Зеленский, которого цитируют в ОП.

Он подчеркнул, что "вся эта концентрированная подлость должна проиграть вместе с россией". "Санкции – да. Изоляция россии – да. Давление на граждан россии, чтобы они искали, как изменить режим в своей стране, – да. Приговоры за террор – да. Универсальные нормы для всех юрисдикций, чтобы конфисковать российские активы и использовать их для компенсации ущерба от агрессии, – да. Мы должны достичь этого максимально, чтобы быстрее приблизить общий мир", - отметил Президент.

"Второй пункт. Летом этого года Европа будет иметь историческую возможность раз и навсегда перекрыть кислород российскому реваншизму. Июльский саммит НАТО – это то время и формат, который позволяет устранить неопределенность по безопасности в Европе", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "невозможно и абсурдно – оставлять Украину вне пространства по безопасности и правового пространства нашей общей родины – Европы".

"Украина должна получить решение по алгоритму присоединения к Альянсу. Понятно, что не можем вступить в НАТО, пока идет война. Но устранить неопределенность в сфере безопасности можно и нужно сейчас – это политическое решение. россия должна увидеть, что безопасность Украины неизбежно будет гарантирована, чтобы начать осознавать себя, россию, только в собственных границах", - сказал Зеленский.

"Призываю Нидерланды принять это стратегически важное для безопасности Европы решение! Решение по Украине и НАТО", - добавил он.

третий пункт. Оборона – это люди. Люди, которые имеют оружие. Чем мощнее оружие и дальнобойнее огонь, тем больше жизней спасается от ежедневных вражеских ударов. Ценить жизнь и сохранять оборонительные табу между союзниками, которые должны защищать жизнь, – это очевидное противоречие. Поэтому чем дольше сохраняются табу в отношении оружия, тем больше наших воинов отдают жизни, чтобы вытянуть оборону, когда оружие недостаточно мощное или дальнобойное и когда истребители россии эффективнее, чем самолеты защитников Европы. Сейчас все это, к сожалению, сохраняется. Табу в отношении оружия. Надолго ли надолго? Зависит от всех нас", - отметил Президент.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что НАТО должно принять политическое решение, которое определит график вступления Украины, либо непосредственно на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом, либо до конца 2023 года. И что вопрос о членстве Украины в НАТО зависит от четырех стран Альянса.

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