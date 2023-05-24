Резников встретился с британским министром обороны в Киеве: обсудили вооружение и натовскую перспективу Украины

Министры обсудили ряд важных вопросов безопасности.

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"Конечно, мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. В том числе видение Украины по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского", - сообщил Резников.

Также министр добавил, что обсудили с британским коллегой и приоритеты по вооружению Украины для достижения победы.

"Особенно в отношении оружия, которое дает возможность наносить поражения врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", - сказал Резников.

Детали

В свою очередь министр обороны Великобритании, как указано, отметил, что ракеты Storm Shadow стали первым оружием такого типа, которое было предоставлено Украине партнерами.

"Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, которые предоставлены Украине ее союзниками. Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения россией ее оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", - сказал Уоллес.

Резников поблагодарил Великобританию и команду Уоллеса за то, что они поддерживают Украину с первого дня широкомасштабного вторжения рф в Украину.

В частности, министр перечислил оказанную помощь и вспомнил о "таких "вкусностях", как Storm Shadow". "И многое другое, о чем я пока не могу сказать", - отметил Резников.

Напомним

Президент Зеленский в одном из крайних комментариев на тему потенциального будущего Украины в НАТО призвал принять на саммите Альянса "позитивное политическое решение" по членству Украины.

При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил недавно, что только если Украина победит как суверенная независимая нация, есть смысл обсуждать вопрос членства в НАТО.