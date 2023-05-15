Столтенберг: лише якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація, є сенс обговорювати питання членства в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Лише в тому випадку, якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація в Європі, є сенс обговорювати, коли та як Україна може стати членом НАТО. Про це під час виступу в межах Копенгагенського саміту демократії заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
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"Я думаю, що очевидно, що союзники по НАТО, коли зустрінуться в липні, глави держав і урядів, вони надішлють дуже чіткий сигнал підтримки Україні, і це буде проявлятися різними способами", - сказав Генсек.
"Щодо членства. Я очікую, що союзники НАТО скажуть, що Україна стане членом Альянсу. Про це неодноразово заявляли глави держав та урядів. Усі союзники також погоджуються з тим, що Україна має право обирати свій власний шлях. Не москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна та 31 союзник щодо НАТО вирішують питання про членство. І, звичайно ж, двері НАТО залишаються відчиненими", - наголосив Столтенберг.
"Я також очікую, що ми погодимо багаторічну програму для України, у межах якої ми будемо працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин та обладнання радянської епохи до стандартів, доктрин та обладнання НАТО та досягти повної оперативної сумісності з НАТО. І, звичайно, це також допомагає їм просуватися до членства в НАТО. І потім, я також твердо вірю, що всі союзники заявлять, що, звичайно ж, найнагальніша задача зараз - досягти того, щоб Україна перемогла, щоб президент путін не переміг у цій війні", - зазначив Генсек НАТО.
"Тому що тільки в тому випадку, якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація в Європі, є сенс обговорювати, коли та як Україна може стати членом Альянсу", - наголосив Столтенберг.
Нагадаємо
Президент Зеленський закликав ухвалити на саміті НАТО "позитивне політичне рішення" щодо членства України.