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Столтенберг: только если Украина победит как суверенная независимая нация, есть смысл обсуждать вопрос членства в НАТО

Киев • УНН

 • 869498 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Только в том случае, если Украина победит как суверенная независимая нация в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом НАТО. Об этом во время выступления в рамках Копенгагенского саммита демократии заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Цитата

"Я думаю, что очевидно, что союзники по НАТО, когда встретятся в июле, главы государств и правительств, они пошлют очень четкий сигнал поддержки Украине, и это будет проявляться разными способами", - сказал Генсек.

"Относительно членства. Я ожидаю, что союзники НАТО скажут, что Украина станет членом Альянса. Об этом неоднократно заявляли главы государств и правительств. Все союзники также соглашаются с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь. Не москва решает, что может сделать Украина, а Украина и 31 союзник по НАТО решают вопрос о членстве. И, конечно же, двери НАТО остаются открытыми", - подчеркнул Столтенберг.

"Я также ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу для Украины, в рамках которой мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советской эпохи к стандартам, доктринам и оборудованию НАТО и достичь полной оперативной совместимости с НАТО. И, конечно, это также помогает им продвигаться к членству в НАТО. И потом, я также твердо верю, что все союзники заявят, что, конечно же, самая неотложная задача сейчас - достичь того, чтобы Украина победила, чтобы президент путин не победил в этой войне", - отметил Генсек НАТО.

"Потому что только в том случае, если Украина победит как суверенная независимая нация в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним

Президент Зеленский призвал принять на саммите НАТО "положительное политическое решение" о членстве Украины.

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