Минобороны Украины: Ракеты Storm Shadow поразили 100% целей определенных Генштабом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Ракеты Storm Shadow показали стопроцентную эффективность в поражении целей, которые определяет украинское командование. Об этом Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
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"Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% точные поражения по целям, определенным Генеральным штабом - 100 на 100", - сказал он.
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Министр обороны Украины отметил, что во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом на прошлой неделе представил ему двух украинских пилотов, которые использовали ракеты Storm Shadow. По словам Резникова, пилоты подарили Уоллесу красную ленту, которая фиксирует ракету перед запуском, в качестве сувенира.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом развитие ситуации с безопасностью, сложившейся на полях битвы, и продолжение программ по подготовке украинских военнослужащих в Британии.