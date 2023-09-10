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Актуальное
Байден приближается к принятию решения о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия - FT

Байден приближается к принятию решения о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия - FT

Киев • УНН

 • 480526 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент США Джо Байден приближается к принятию решения о предоставлении Киеву ракет дальнего радиуса действия. Анонимный собеседник издания Financial Times  отметил, что решение может быть принято в ближайшее время, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, США не соглашалось предоставлять украинским защитникам тактические баллистические ракеты с дальностью полета более 300 км из-за беспокойства относительно ограниченных запасов и того, что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории россии, что приведет к эскалации конфликта, отмечает издание.

Но сейчас США рассматривает возможность выполнить просьбу украинской стороны, особенно в контексте того, что Великобритания и Франция уже отправили в Украину собственные ракеты дальнего радиуса действия.

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Цитата

"Мы ничего не снимаем со стола. Мы еще не приняли решение объявить о новых возможностях, но наша позиция с самого начала заключалась в том, что мы предоставим Украине возможности, которые позволят ей добиться успеха на поле боя", - заявил Джон Файнер, заместитель советника президента США по национальной безопасности.

В то же время неназванный собеседник Financial Times, которого издание позиционирует как "высокопоставленного чиновника администрации Байдена" в разговоре с журналистом отметил, что решение о предоставлении Украине такого типа боеприпасов может быть вскоре принято.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - отметил он.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Ермак заверил журналиста Financial Times, что США согласятся на предоставление ракет ATACMS.

"Да, мы говорим об этом... В каждом разговоре с Джейком Салливаном этот вопрос встает. Они понимают, что ATACMS очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень, очень скоро", - отметил Ермак.

Ранее руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что поставки Украине ракет большой дальности ATACMS даст всем четкий сигнал, что россия должна проиграть и значительно ускорит уничтожение тыловых ресурсов рф.

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