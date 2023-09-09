Передача Україні ракет ATACMS суттєво пришвидшить знищення тилових ресурсів росії - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Керівник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що постачання Україні ракет великої дальності ATACMS дасть всім чіткий сигнал, що росія має програти та значно прискорить знищення тилових ресурсів рф. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter), повідомляє УНН.
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“Передача ключових ракет великої дальності з дальністю понад 500 км, зокрема MGM-140 ATACMS , вирішує дві ключові завдання цього етапу війни. Перше (психологічне) завдання - дати чіткий сигнал усім, що війна буде доведена до кінця, що росія має програти, і що міфічного страху перед москвою більше не існує.
Друге (практичне) завдання - значне прискорення знищення тилових ресурсів росії, ключових стратегічних баз на окупованих територіях. Тотальний зрив транспортної логістики. Блокування можливості проведення ротацій, а отже, різке зниження боєготовності російських окупаційних військ на першому/другому ешелонах оборони. Потрібні рішення”, - заявив Подоляк.
За його словами, передача Україні ATACMS також продемонструє, що прискорення постачання є справжньою деескалацією, і всі інші країни мають збільшити постачання найважливіших військових засобів Україні.
Довідково
Маючи радіус дії до 290 миль, залежно від версії, розгортання ATACMS могло б дозволити Україні досягати цілей майже в чотири рази далі, ніж за допомогою ракет, які зараз постачаються для її американських високомобільних артилерійських ракетних систем і ракет залпового вогню М270.
Ракета армійського тактичного ракетного комплексу M57A1 запускається над кабіною пускової установки високомобільного артилерійського ракетного комплексу M142. Нові бойові умови вимагають від армії точних смертоносних і нелетальних.
Нагадаємо
За словами офіційних осіб США, адміністрація Байдена, ймовірно, надішле Україні тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS).