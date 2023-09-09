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США, найбільш ймовірно, відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS - офіційні особи

США, найбільш ймовірно, відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS - офіційні особи

Київ • УНН

 • 758702 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. За словами офіційних осіб США, адміністрація Байдена, ймовірно, надішле Україні тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS). Про це пише ABC News, передає УНН.

Цитата 

"Вони в дорозі", - сказав один чиновник, який мав доступ до планів допомоги з безпеки. Також він зазначив, що, як завжди, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

Другий чиновник сказав, що ракети “на столі” і, ймовірно, будуть включені в майбутній пакет допомоги з безпеки, додавши, що остаточне рішення ще не прийнято. За словами посадовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

Також чиновники повідомили виданню, що США виявили, що вони мають більше ATACMS, ніж було спочатку оцінено.

Довідково 

Маючи радіус дії до 290 миль, залежно від версії, розгортання ATACMS могло б дозволити Україні досягати цілей майже в чотири рази далі, ніж за допомогою ракет, які зараз постачаються для її американських високомобільних артилерійських ракетних систем і ракет залпового вогню М270.

Ракета армійського тактичного ракетного комплексу M57A1 запускається над кабіною пускової установки високомобільного артилерійського ракетного комплексу M142. Нові бойові умови вимагають від армії точних смертоносних і нелетальних. 

Нагадаємо

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Його вартість сягає 600 млн доларів.

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