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США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Його вартість сягає 600 млн доларів, передає УНН із посиланням на повідомлення Пентагону.

Цитата

"Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою та продемонструвати непохитну підтримку США Україні. Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У цей пакет, загальна сума якого становить до 600 мільйонів доларів, входять:

- обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;

- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

- артилерійські снаряди калібру 105 мм;

- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

- обладнання для розмінування; 

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - додали у Пентагоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 млрд доларів - Блінкен

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