США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів

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"Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою та продемонструвати непохитну підтримку США Україні. Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби", - йдеться у повідомленні.

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У цей пакет, загальна сума якого становить до 600 мільйонів доларів, входять:

- обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;

- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

- артилерійські снаряди калібру 105 мм;

- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

- обладнання для розмінування;

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - додали у Пентагоні.

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