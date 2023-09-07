США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Його вартість сягає 600 млн доларів, передає УНН із посиланням на повідомлення Пентагону.
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"Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою та продемонструвати непохитну підтримку США Україні. Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У цей пакет, загальна сума якого становить до 600 мільйонів доларів, входять:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- обладнання для розмінування;
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - додали у Пентагоні.
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