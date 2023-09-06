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США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 млрд доларів - Блінкен

США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 млрд доларів - Блінкен

Київ • УНН

 • 2427153 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

Цитата

Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання надати Україні можливість писати власне майбутнє. У горнилі жорстокої та триваючої війни президента путіна, Сполучені Штати та Україна підтримують своє партнерство, яке стає міцнішим, ніж будь-коли, і зростає з кожним днем. Ми й надалі будемо на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу загальною сумою понад 1 мільярд доларів у рамках цих спільних зусиль", - заявив держсекретар.

Деталі

За його словами, 665,5 мільйонів доларів з нового пакету допомоги спрямують на військову та цивільну безпеку. Блінкен нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення рф Вашингтон виділив Києву понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу.

Крім цього, він розповів, що з його минулого візиту українські захисники звільнили понад 50% тимчасово окупованих росією територій. Держсекретар зауважив, за останні кілька тижнів прогрес у контрнаступі "прискорився", а новий оборонний пакет допоможе підтримати його та пришвидшити імпульс.

"Допомога включає додаткові 175 мільйонів доларів США, які забезпечать значну підтримку протиповітряної оборони України, критичної потреби серед інших сфер. Ще 100 мільйонів і іноземне військове фінансування для підтримки довгострокових військових потреб України. 300 мільйонів виділяємо на посилення правоохоронних органів для відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях", - поінформував Блінкен.

Також США здійснять першу поставку протимінних автомобілів українським прикордонникам і поліції, продовжив Блінкен. Держсекретар сказав, що Вашингтон надає "важливу допомогу" в розмінуванні, щоб допомогти знешкодити російські наземні міни, нерозірвані боєприпаси та "інші щоденні пережитки війни".

"Фінансування безпеки, про яке ми сьогодні оголошуємо, також буде збільшено за рахунок надходження американських танків Abrams цієї осені та навчання українських пілотів F-16 у Сполучених Штатах на додаток до навчання, яке вже триває в Європі", - підсумував він.

Раніше

Як писав УНН, очікувалось, що Блінкен оголосить про виділення Україні понад 1 мільярда доларів нової допомоги.

Державний секретар прибув у середу вранці, спочатку зустрівшись з американськими дипломатами та співробітниками американського посольства в Києві.

За даними The Washington Post, Блінкен також має провести круглий стіл з організаціями громадянського суспільства для обговорення антикорупційних зусиль. 

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