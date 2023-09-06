США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 млрд долларов - Блинкен

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Соединенные Штаты обязались предоставить Украине возможность писать собственное будущее. В горниле жестокой и продолжающейся войны президента Путина, Соединенные Штаты и Украина поддерживают свое партнерство, которое становится крепче, чем когда-либо, и растет с каждым днем. Мы и дальше будем на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи общей суммой более 1 миллиарда долларов в рамках этих совместных усилий", - заявил госсекретарь.

Детали

По его словам, 665,5 миллионов долларов из нового пакета помощи будут направлены на военную и гражданскую безопасность. Блинкен напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россии Вашингтон выделил Киеву свыше 43 миллиарда долларов на безопасность.

Кроме этого, он рассказал, что с его прошедшего визита украинские защитники освободили более 50% временно оккупированных россией территорий. Госсекретарь отметил, что за последние несколько недель прогресс в контрнаступлении "ускорился", а новый оборонный пакет поможет поддержать его и ускорить импульс.

"Помощь включает дополнительные 175 миллионов долларов США, которые обеспечат значительную поддержку противовоздушной обороны Украины, критической потребности среди других сфер. Еще 100 миллионов и иностранное военное финансирование для поддержки долгосрочных военных нужд Украины. 300 миллионов выделяем на усиление правоохранительных органов для восстановления и поддержания правопорядка на освобожденных территориях", - проинформировал Блинкен.

Также США осуществят первую поставку противоминных автомобилей украинским пограничникам и полиции, продолжил Блинкен. Госсекретарь сказал, что Вашингтон оказывает "важную помощь" в разминировании, чтобы помочь обезвредить российские наземные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и "другие ежедневные пережитки войны".

"Финансирование безопасности, о котором мы сегодня объявляем, также будет увеличено за счет поступления американских танков Abrams этой осенью и обучения украинских пилотов F-16 в Соединенных Штатах в дополнение к уже продолжающемуся обучению в Европе", - подытожил он.

Ранее

Как писал УНН, ожидалось, что Блинкен объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов новой помощи.

Государственный секретарь прибыл в среду утром, сначала встретившись с американскими дипломатами и сотрудниками американского посольства в Киеве.

По данным The Washington Post, Блинкен также должен провести круглый стол с организациями гражданского общества для обсуждения антикоррупционных усилий.