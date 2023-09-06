Держсекретар Блінкен у Києві може оголосити про новий пакет допомоги України у понад мільярд доларів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України в середу, щоб посилити підтримку Києва, пише The Washington Post , передає УНН.
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Очікується, що Блінкен оголосить про виділення Україні понад 1 мільярда доларів нової допомоги.
Державний секретар прибув у середу вранці, спочатку зустрівшись з американськими дипломатами та співробітниками американського посольства в Києві.
За даними The Washington Post, Блінкен також має провести круглий стіл з організаціями громадянського суспільства для обговорення антикорупційних зусиль. Після цього разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою візьме участь у покладанні квітів на військовій церемонії.
Доповнення
Дводенна поїздка є четвертим візитом Блінкена в Україну з початку російського вторгнення в лютому 2022 року і шостим з моменту його вступу на посаду.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні здійснює візит до Києва.