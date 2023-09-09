Передача Украине ракет ATACMS существенно ускорит уничтожение тыловых ресурсов россии - Подоляк

Цитата

“Передача ключевых ракет большой дальности с дальностью более 500 км, в частности MGM-140 ATACMS, решает две ключевые задачи этого этапа войны. Первая (психологическая) задача - дать четкий сигнал всем, что война будет доведена до конца, что россия должна проиграть, и что мифического страха перед москвой больше не существует.

Вторая (практическая) задача - значительное ускорение уничтожения тыловых ресурсов россии, ключевых стратегических баз на оккупированных территориях. Тотальный срыв транспортной логистики. Блокирование возможности проведения ротаций, а следовательно, резкое снижение боеготовности российских оккупационных войск на первом/втором эшелонах обороны. Нужны решения”, - заявил Подоляк.

По его словам, передача Украине ATACMS также продемонстрирует, что ускорение поставок является настоящей деэскалацией, и все другие страны должны увеличить поставки важнейших военных средств Украине.

Справочно

Имея радиус действия до 290 миль, в зависимости от версии, развертывание ATACMS могло бы позволить Украине достигать целей почти в четыре раза дальше, чем с помощью ракет, которые сейчас поставляются для ее американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем и ракет залпового огня М270.

Ракета армейского тактического ракетного комплекса M57A1 запускается над кабиной пусковой установки высокомобильного артиллерийского ракетного комплекса M142. Новые боевые условия требуют от армии точных смертоносных и нелетальных.

Напомним

По словам официальных лиц США, администрация Байдена, вероятно, пришлет Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS).