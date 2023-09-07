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Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні далекобійних ракет ATACMS

Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні далекобійних ракет ATACMS

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції повідомив, що обговорив з американським посадовцем  надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Він сказав, що "опція залишається відкритою", інформує УНН.

Цитата

"Детально проговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Мали дуже предметну розмову. Я радий, що ця опція залишається відкритою. Ми розраховуємо, що дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення", - заявив Кулеба.

Деталі

Він подякував за вже ухвалені рішення щодо надання Україні озброєння для протидії російській агресії, а також повідомив, що обговорив з державним секретарем зміцнення протиповітряної оборони. Міністр зазначив, що Блінкен повернеться до Вашингтону "з максимально точним розумінням" потреб Києва.

Крім цього, Кулеба розповів, що поінформував американського посадовця про план провести в Києві перший форум оборонних індустрій, на якому українські та іноземні компанії "об'єднають зусилля зі спільного виробництва і обслуговування зброї".

"Я також наголосив, що по суті йдеться про інтеграцію української оборонної індустрії в оборонну індустрію НАТО. Я дякую державному секретареві за підтвердження, що США та американські компанії візьмуть участь у цьому важливому заході", - підсумував він.

Нагадаємо

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 25 серпня заявив, що Сполучені Штати ще не вирішили, чи постачати Україні ракети великої дальності ATACMS, про які просив Київ. За його словами, надання ракет - спірна тема.

Українські Національні Новини

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