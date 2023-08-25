Милли: предоставление США ракет ATACMS Украине - спорная тема, она еще обсуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты еще не решили, поставлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS, о которых просил Киев. По его словам, предоставление ракет - спорная тема. Об этом он сказал в интервью иорданскому каналу almamlaka TV, сообщает УНН.
Детали
Милли прокомментировал разговоры, которые ведутся в США, о поставках ракет ATACMS и истребителей F-16.
Он отметил, что поставки “ракет большой дальности ATACMS являются спорной темой. И по многим причинам они (украинцы -ред.) еще не получили их.
По его словам, возможность предоставления ракет уже еще обсуждается, поскольку президент США Джо Байден пока что не не сказал ни “ни”, ни “так”.
Что касается F-16, Милли сказал:
“Мы сейчас фактически имеем программу обучения, и они, вероятно, получат F-16 в не очень отдаленном будущем”.
Добавим
The New York Times еще в июле писала, что в Белом доме проходят негласные обсуждения и дискуссии относительно возможной передачи Украине ракет ATACMS.