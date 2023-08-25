Міллі: надання США ракет ATACMS Україні - спірна тема, вона ще обговорюється

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Міллі прокоментував розмови, які ведуться в США, про постачання ракет ATACMS і винищувачів F-16.

Він зазначив, що постачання “ракет великої дальності ATACMS є суперечливою темою. І з багатьох причин вони (українці -ред.) ще не отримали їх.

За його словами, можливість надання ракет вже ще обговорюється, оскільки президент США Джо Байден поки що не сказав ні “ні”, ні “так”.

Що стосується F-16, Міллі сказав:

“Ми зараз фактично маємо програму навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16 у не дуже віддаленому майбутньому”.

Додамо

The New York Times ще у липні писала, що у Білому домі проходять негласні обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS.