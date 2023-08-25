Міллі: надання США ракет ATACMS Україні - спірна тема, вона ще обговорюється
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати ще не вирішили, чи постачати Україні ракети великої дальності ATACMS, про які просив Київ. За його словами, надання ракет - спірна тема. Про це він сказав в інтерв'ю йорданському каналу almamlaka TV, повідомляє УНН.
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Міллі прокоментував розмови, які ведуться в США, про постачання ракет ATACMS і винищувачів F-16.
Він зазначив, що постачання “ракет великої дальності ATACMS є суперечливою темою. І з багатьох причин вони (українці -ред.) ще не отримали їх.
За його словами, можливість надання ракет вже ще обговорюється, оскільки президент США Джо Байден поки що не сказав ні “ні”, ні “так”.
Що стосується F-16, Міллі сказав:
“Ми зараз фактично маємо програму навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16 у не дуже віддаленому майбутньому”.
Додамо
The New York Times ще у липні писала, що у Білому домі проходять негласні обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS.