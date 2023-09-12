Зеленський та Нетаньягу днями зустрінуться в Нью-Йорку - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Премʼєр-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу та Президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у засіданні Генасамблеї ООН. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає УНН.
Цитата
“Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями у Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН”, - повідомив Бродський.
The meeting of @IsraeliPM and @ZelenskyyUa will take place in NY in the next few days during the UN GA pic.twitter.com/X3yaELRRrh— Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 12, 2023
Нагадаємо
7 вересня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про шляхи підтримки України та безпеку паломників-хасидів на Рош га-Шана.