Зеленський та Нетаньягу днями зустрінуться в Нью-Йорку - посол

Цитата

“Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями у Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН”, - повідомив Бродський.

The meeting of @IsraeliPM and @ZelenskyyUa will take place in NY in the next few days during the UN GA pic.twitter.com/X3yaELRRrh

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 12, 2023

Нагадаємо

7 вересня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про шляхи підтримки України та безпеку паломників-хасидів на Рош га-Шана.