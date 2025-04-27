Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

Військовослужбовець Південної Кореї випадково відкрив вогонь з кулемета в бік на міжкорейському кордоні у бік КНДР. Сеул повідомів в Пхеньян про інцидент. Про це пише інформагенція Yonhap News Agency, передає УНН.

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За даними Yonhap News Agency, випадок стався близько 06:00 ранку в середу, 23 квітня, коли солдат помилково зробив один постріл з великокаліберного кулемета К6 з вартового посту в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї в окрузі Чхорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Південнокорейські військові негайно повідомили Північну Корею про інцидент.

Зазначається, що чиновники південнокорейських ЗС озвучили припущення, що кулі після стрільби не досягли сторони Північної Кореї, оскільки фіксувалися сліди набоїв в укріплених дверях, які могли їх уповільнити.

Південнокорейські військові заявили, що поки що не виявили жодних незвичайних ознак військової активності Північної Кореї.

Нагадаємо

08 квітня група солдатів КНДР намагалися форсувати кордон з Південною Кореєю. Військові Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь у відповідь на дії порушників.

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