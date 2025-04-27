Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

Военнослужащий Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета в сторону на межкорейской границе в сторону КНДР. Сеул сообщил в Пхеньян об инциденте. Об этом пишет информагентство Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

По данным Yonhap News Agency, случай произошел около 06:00 утра в среду, 23 апреля, когда солдат ошибочно произвел один выстрел из крупнокалиберного пулемета К6 со сторожевого поста в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи в округе Чхорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.

Южнокорейские военные немедленно сообщили Северной Корее об инциденте.

Отмечается, что чиновники южнокорейских ВС озвучили предположение, что пули после стрельбы не достигли стороны Северной Кореи, поскольку фиксировались следы патронов в укрепленных дверях, которые могли их замедлить.

Южнокорейские военные заявили, что пока не обнаружили никаких необычных признаков военной активности Северной Кореи.

Напомним

08 апреля группа солдат КНДР пыталась форсировать границу с Южной Кореей. Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на действия нарушителей.

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