Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть
26 апреля, 14:39 • 21376 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 43261 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 31076 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 82023 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 53291 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 46102 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 49897 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 52724 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 09:10 • 41493 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 40950 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+5°
4.6м/с
58%
757 мм
Популярные новости

McDonald’s опроверг возвращение в россию: защита бренда, а не планы на рынок

26 апреля, 18:47 • 4106 просмотра

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен 17-й пакет санкций ЕС против россии: что предлагает Киев

26 апреля, 19:03 • 3638 просмотра

В Украину вернули еще 12 похищенных рф детей: одного из них оккупанты похитили у бабушки

26 апреля, 19:28 • 3144 просмотра

Сенатор США пригрозил россии новыми санкциями: "если не примет решение о честном, прочном мире"

26 апреля, 22:29 • 2658 просмотра

Соединенные Штаты обвиняют китайскую компанию, которая помогала рф в войне против Украины, в сотрудничестве с хуситами - WSJ

01:03 • 3038 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 82011 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 80602 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 110493 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 161407 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 322450 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 21370 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 28756 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 65491 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 57475 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 61577 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Солдат случайно выстрелил из пулемета К6 в сторону КНДР из демилитаризованной зоны. Южная Корея сообщила Северной Корее об инциденте, признаков активности КНДР не обнаружено.

Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

Военнослужащий Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета в сторону на межкорейской границе в сторону КНДР. Сеул сообщил в Пхеньян об инциденте. Об этом пишет информагентство Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

По данным Yonhap News Agency, случай произошел около 06:00 утра в среду, 23 апреля, когда солдат ошибочно произвел один выстрел из крупнокалиберного пулемета К6 со сторожевого поста в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи в округе Чхорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.

Южнокорейские военные немедленно сообщили Северной Корее об инциденте.

Отмечается, что чиновники южнокорейских ВС озвучили предположение, что пули после стрельбы не достигли стороны Северной Кореи, поскольку фиксировались следы патронов в укрепленных дверях, которые могли их замедлить.

Южнокорейские военные заявили, что пока не обнаружили никаких необычных признаков военной активности Северной Кореи.

Напомним

08 апреля группа солдат КНДР пыталась форсировать границу с Южной Кореей. Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на действия нарушителей.

Южная Корея выделила Украине 100 миллионов долларов помощи - МИД03.04.25, 20:22 • 11514 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Сеул
Северная Корея
Южная Корея
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,154.50
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,809.67