В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла

Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху і пожежі в порту Шахід-Раджаї в іранському місті Бандар-Аббас зросла до 14 людей, а поранених - до понад 750. Причиною трагедії, ймовірно, стався вибух хімічних матеріалів. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, передає УНН.

Внаслідок потужного вибуху, ймовірно спричиненого вибухом хімічних матеріалів, у суботу в найбільшому порту Ірану Бендер-Аббас загинули щонайменше 14 людей - пише Reuters.

Речник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій Хоссейн Зафарі назвав причиною вибуху погане зберігання хімікатів у контейнерах у Шахід Раджаі.

Причиною вибуху стали хімікати усередині контейнерів - заявив він іранському інформаційному агентству ILNA.

За його словами, раніше генеральний директор з управління кризовими ситуаціями під час своїх візитів попереджав цей порт і вказував на можливу небезпеку.

"Проте представник уряду Ірану заявив, що хоча вибух, швидше за все, був викликаний хімічними речовинами, точну причину поки визначити неможливо", - йдеться у дописі Reuters.

Іранський президент Масуд Пезешкіан розпорядився розслідувати інцидент, і направив на місце свого міністра внутрішніх справ. Як заявив глава ВМС країни, зусилля з ліквідації наслідків - зокрема з гасіння пожежі та запобігання її поширенню на інші райони - досі тривають.

Нагадаємо

У порту Шахід Раджаї в Ірані стався масштабний вибух, який пошкодив адміністративну будівлю. Причини інциденту наразі невідомі, вибух відчули в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.

Вибух стався в порту Раджаї, що розташований недалеко від Бандар-Аббаса, великого об'єкта для контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який, за повідомленнями, обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.