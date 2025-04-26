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Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває
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Вибух в порту в Ірані: кількість постраждалих зросла до 406

Київ • УНН

 • 828 перегляди

В порту Раджаї, біля Бандар-Аббаса, стався вибух. Кількість постраждалих зросла до 406 осіб, хоча раніше повідомлялося про 281 потерпілого.

Вибух в порту в Ірані: кількість постраждалих зросла до 406

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в порту на півдні Ірану зросла до 406, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA, пише УНН.

Деталі

IRNA раніше повідомляла з посиланням на Моджтабу Халеді, речника Національної служби з надзвичайних ситуацій Ірану, про попередню цифру в 281 постраждалого, перш ніж кількість повідомлень про постраждалих знову зросла.

Вибух стався в порту Раджаї, що розташований недалеко від Бандар-Аббаса, великого об'єкта для контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який, за повідомленнями, обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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