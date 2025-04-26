Взрыв в порту в Иране: количество пострадавших возросло до 406

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается
11:58 • 434 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

11:19 • 4680 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

08:14 • 21822 просмотра

В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 51153 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 35257 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 39626 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 46597 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 50822 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 09:10 • 40811 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 40619 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
6.4м/с
34%
751 мм
Популярные новости

США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph

26 апреля, 03:26 • 24802 просмотра

Госдепартамент США назначил нового руководителя по вопросам Европы

26 апреля, 04:22 • 18624 просмотра

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News

08:07 • 11822 просмотра

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом

08:58 • 31561 просмотра

В Ватикане завершилась похоронная месса по Папе

10:25 • 9228 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 51153 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 68118 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 98620 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 149545 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 312299 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 22845 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 60068 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 52073 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 57054 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 87556 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

Взрыв в порту в Иране: количество пострадавших возросло до 406

Киев • УНН

 • 782 просмотра

В порту Раджаи, возле Бандар-Аббаса, произошел взрыв. Количество пострадавших возросло до 406 человек, хотя ранее сообщалось о 281 пострадавшем.

Взрыв в порту в Иране: количество пострадавших возросло до 406

Количество пострадавших в результате взрыва в порту на юге Ирана возросло до 406, сообщает государственное информационное агентство IRNA, пишет УНН.

Детали

IRNA ранее сообщала со ссылкой на Моджтабу Халеди, представителя Национальной службы по чрезвычайным ситуациям Ирана, о предварительной цифре в 281 пострадавшего, прежде чем количество сообщений о пострадавших снова возросло.

Взрыв произошел в порту Раджаи, расположенном недалеко от Бендер-Аббаса, крупного объекта для контейнерных перевозок для Исламской Республики, который, по сообщениям, обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираПроисшествия
Иран
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,155.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,787.87