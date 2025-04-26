Взрыв в порту в Иране: количество пострадавших возросло до 406

Количество пострадавших в результате взрыва в порту на юге Ирана возросло до 406, сообщает государственное информационное агентство IRNA, пишет УНН.

Детали

IRNA ранее сообщала со ссылкой на Моджтабу Халеди, представителя Национальной службы по чрезвычайным ситуациям Ирана, о предварительной цифре в 281 пострадавшего, прежде чем количество сообщений о пострадавших снова возросло.

Взрыв произошел в порту Раджаи, расположенном недалеко от Бендер-Аббаса, крупного объекта для контейнерных перевозок для Исламской Республики, который, по сообщениям, обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.