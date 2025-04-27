В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту, количество погибших и пострадавших возросло

Количество погибших в результате мощного взрыва и пожара в порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас возросло до 14 человек, а раненых - до более 750. Причиной трагедии, вероятно, стал взрыв химических материалов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, передает УНН.

В результате мощного взрыва, вероятно вызванного взрывом химических материалов, в субботу в крупнейшем порту Ирана Бендер-Аббас погибли не менее 14 человек - пишет Reuters.

Представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах в Шахид Раджаи.

Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров - заявил он иранскому информационному агентству ILNA.

По его словам, ранее генеральный директор по управлению кризисными ситуациями во время своих визитов предупреждал этот порт и указывал на возможную опасность.

"Однако представитель правительства Ирана заявил, что хотя взрыв, скорее всего, был вызван химическими веществами, точную причину пока определить невозможно", - говорится в заметке Reuters.

Иранский президент Масуд Пезешкиан распорядился расследовать инцидент, и направил на место своего министра внутренних дел. Как заявил глава ВМС страны, усилия по ликвидации последствий - в частности по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие районы - до сих пор продолжаются.

Напомним

В порту Шахид Раджаи в Иране произошел масштабный взрыв, который повредил административное здание. Причины инцидента пока неизвестны, взрыв почувствовали в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

Взрыв произошел в порту Раджаи, который расположен недалеко от Бандар-Аббаса, крупного объекта для контейнерных перевозок для Исламской Республики, который, по сообщениям, обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.