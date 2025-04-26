В Ірані у порту пролунав потужний вибух, причини з'ясовують

В іранському порту Шахід Раджаї сьогодні опівдні стався масштабний вибух. Причини наразі з'ясовують. Про це повідомив голова організації з управління кризами провінції Хормозган, передає Tasnim News, пише УНН.

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"Глава організації з управління кризами провінції Хормозган повідомив, що потужний вибух стався в порту Шахід Раджаї опівдні", - ідеться у публікації.

За словами посадовця, причина вибуху наразі невідома.

Також повідомляється, що вибух пошкодив адміністративну будівлю в порту, який розташований лише за кілометри від столиці провінції Бандар-Аббас.

Вибух також відчувався в Бендер-Аббасі та на острові Кешм у Перській затоці.

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