В Ірані у порту пролунав потужний вибух, причини з'ясовують
Київ • УНН
У порту Шахід Раджаї в Ірані стався масштабний вибух, який пошкодив адміністративну будівлю. Причини інциденту наразі невідомі, вибух відчули в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.
В іранському порту Шахід Раджаї сьогодні опівдні стався масштабний вибух. Причини наразі з'ясовують. Про це повідомив голова організації з управління кризами провінції Хормозган, передає Tasnim News, пише УНН.
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"Глава організації з управління кризами провінції Хормозган повідомив, що потужний вибух стався в порту Шахід Раджаї опівдні", - ідеться у публікації.
За словами посадовця, причина вибуху наразі невідома.
Також повідомляється, що вибух пошкодив адміністративну будівлю в порту, який розташований лише за кілометри від столиці провінції Бандар-Аббас.
Вибух також відчувався в Бендер-Аббасі та на острові Кешм у Перській затоці.
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