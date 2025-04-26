В Иране в порту прогремел мощный взрыв, причины выясняются

В иранском порту Шахид Раджаи сегодня в полдень произошел масштабный взрыв. Причины пока выясняются. Об этом сообщил глава организации по управлению кризисами провинции Хормозган, передает Tasnim News, пишет УНН.

Детали

"Глава организации по управлению кризисами провинции Хормозган сообщил, что мощный взрыв произошел в порту Шахид Раджаи в полдень", - говорится в публикации.

По словам чиновника, причина взрыва пока неизвестна.

Также сообщается, что взрыв повредил административное здание в порту, который расположен всего в километрах от столицы провинции Бандар-Аббас.

Взрыв также ощущался в Бендер-Аббасе и на острове Кешм в Персидском заливе.

Иран предложил США "временное" ядерное соглашение - Axios