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Сполучені Штати звинувачують китайську компанію, яка допомагала рф у війні проти України, у співпраці з хуситами - WSJ

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Американські чиновники виявили зв'язок між Китаєм і росією: китайська компанія Chang Guang надає росії розвіддані та допомагає хуситам, що викликає занепокоєння у США.

Сполучені Штати звинувачують китайську компанію, яка допомагала рф у війні проти України, у співпраці з хуситами - WSJ

Дослідження американських чиновників війни в Україні, виявили тривожний зв'язок" росії із Китаєм. З'ясувалося, що китайська компанія Chang Guang, яку фінансує уряд, надавала росії розвіддані. Пізніше Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) звинуватив китайську компанію у допомозі хуситам, які атакували американські військові кораблі в Червоному морі. Про це повідомляє УНН із посилання на видання The Wall Street Journal (WSJ).

Деталі

"Відстежуючи вторгнення росії в Україну, американські чиновники виявили тривожний зв'язок з Китаєм: компанія, тісно пов'язана з китайськими військовими та підтримувана урядовим фінансуванням, надавала російським винищувачам зображення поля бою високої роздільної здатності", - йдеться у дописі видання.

Адміністрація Байдена запровадила санкції проти Chang Guang у 2023 році після того, як її сателіти були запідозрені у допомозі воєнізованій групі Вагнера у війні росії проти України.

Минулого тижня Chang Guang Satellite Technology також потрапила у поле зору США і була звинувачена у допомозі повстанцям-хуситам у Ємені атакувати американські військові кораблі в Червоному морі.

Їхні дії та підтримка Пекіном компанії, навіть після наших приватних контактів з ними, є ще одним прикладом порожніх заяв Китаю про підтримку миру

 - заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

У відповідь на це звинувачення США, компанія повідомила китайським ЗМІ, що не має жодних ділових стосунків з хуситами чи їхніми прихильниками в Ірані, назвавши звинувачення Державного департаменту вигадкою.

Минулого тижня речник Міністерства закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання про звинувачення Держдепартаменту США у допомозі хуситам, сказав, що не знайомий з деталями справи, але зауважив, що Пекін хоче послабити напруженість у Червоному морі.

Водночас без допомоги китайського уряду США може бути важко впливати на Chang Guang. Пекін неохоче заважає своїм вітчизняним компанія укладати угоди з клієнтами, які не подобаються США, наприклад, дозволяти продаж дронів російським клієнтам.

Тим часом, як зазначає видання, наразі компанія розбудовує мережу з сотень супутників, чим викликає занепокоєння у Вашингтоні через величезне охоплення. На думку американських посадовців, компанія схильна надавати подальшу підтримку противникам Сполучених Штатів.

Як це працює

На вебсайті клієнти можуть купувати супутникові знімки з усього світу та обмінюватися інформацією через платформу "обміну знаннями". Минулого року в одному з постів на цій платформі деякі користувачі стверджували, що скористалися можливостями мережі, щоб зробити знімки останнього американського бомбардувальника-невидимки B-21 Raider, який все ще перебуває в розробці й припаркований на авіабазі в пустелі Мохаве в Каліфорнії. Тоді Пентагон відмовився від коментарів.

Додатково

Компанія була заснована у 2014 році у провінції Цзілінь за підтримки державної Китайської академії наук. Навіть на початку свого існування голова правління фірми, Сюань Мін, мав амбітні цілі.

"Моїх клієнтів навіть більше, ніж у Ма Юня - це сім мільярдів людей у ​​світі", - сказав він, маючи на увазі китайського технологічного мільярдера Джека Ма, який заснував гіганта електронної комерції Alibaba.

Наприкінці 2024 року Чан Гуан вже стиг запустити 117 супутників у рамках мережі під назвою Jilin-1. Сьогодні, за словами компанії, супутники можуть спостерігати будь-яку точку на Землі до 40 разів на день. Компанія планує мати 300 супутників у мережі в найближчі роки, що, на думку галузевих експертів, зробить її найбільшою комерційною системою такого роду.

Для порівняння, Planet Labs із Сан-Франциско має близько 200 супутників на орбіті.

Зростання Chang Guang є частиною стратегії в Китаї, відомої як "військово-цивільне злиття", у рамках якої посадовці хочуть зруйнувати бар'єри між державними оборонними фірмами та інноваційними стартапами в галузі цивільних технологій.

Нагадаємо

Спецслужби України передали Китаю докази участі китайців у війні на боці росії та співпраці китайських компаній з ВПК рф. Київ закликав Пекін припинити підтримку агресії.

08 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові взяли в полон двох китайських громадян під час боїв на Донбасі – полонені воювали в складі російської армії. 

Також Глава держави заявив, що 155 громадян Китаю воюють проти українців на території України. Вербування відбувається через соцмережі, зокрема Тік-Ток.

Китай заявив про контроль над спірним рифом у Південно-Китайському морі26.04.25, 23:14 • 1552 перегляди

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