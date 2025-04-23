Україна передала Китаю докази участі громадян КНР у війні на боці росії

Українські спецслужби передали Китаю докази участі громадян КНР у війні проти України, та залучення китайських компаній до виробництва військової продукції на території росії. Про це інформує Міністерство закордонних справ (МЗС) України, передає УНН.

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У вівторок, 22 квітня Міністерство закордонних справ (МЗС) України запросило надзвичайного і повноважного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня на зустріч. Причиною стали дані про участь громадян Китаю у бойових діях на боці росії, а також співпрацю китайських компаній з військово-промисловим комплексом росії.

Під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс наголосив, що факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора, а також залучення китайських компаній до виробництва у росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР - йдеться у дописі відомства.

Зазначається, що докази таких фактів були передані українськими спецслужбами китайській стороні.

У зв’язку з цим Євген Перебийніс закликав китайську сторону вжити заходів з метою припинення підтримки росії у її агресії проти України, про відсутність якої неодноразово заявляв Пекін.

"Євген Перебийніс запевнив, що наша держава цінує стратегічне партнерство з КНР та розраховує, що Китай утримуватиметься в подальшому від кроків, які могли б зашкодити двостороннім відносинам", - повідомили в МЗС України.

Нагадаємо

У вівторок, 22 квітня Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Служба зовнішньої розвідки має передати китайській стороні коротку інформацію про можливе постачання зброї Китаєм до росії, а Служба безпеки України передасть Пекіну дані щодо громадян Китаю, які працюють в росії на заводі з виробництва дронів.

Контекст

08 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові взяли в полон двох китайських громадян під час боїв на Донбасі – полонені воювали в складі російської армії.

Також Глава держави заявив, що 155 громадян Китаю воюють проти українців на території України. Вербування відбувається через соцмережі, зокрема Тік-Ток.