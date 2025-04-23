Украина передала Китаю доказательства участия граждан КНР в войне на стороне россии

Украинские спецслужбы передали Китаю доказательства участия граждан КНР в войне против Украины, и привлечения китайских компаний к производству военной продукции на территории россии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Украины, передает УНН.

Детали

Во вторник, 22 апреля Министерство иностранных дел (МИД) Украины пригласило чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Украине Ма Шенкуня на встречу. Причиной стали данные об участии граждан Китая в боевых действиях на стороне россии, а также сотрудничестве китайских компаний с военно-промышленным комплексом россии.

Во время встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис подчеркнул, что факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора, а также привлечение китайских компаний к производству в россии продукции военного назначения вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР - говорится в заметке ведомства.

Отмечается, что доказательства таких фактов были переданы украинскими спецслужбами китайской стороне.

В связи с этим Евгений Перебийнис призвал китайскую сторону принять меры с целью прекращения поддержки россии в ее агрессии против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявлял Пекин.

"Евгений Перебийнис заверил, что наше государство ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет воздерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы повредить двусторонним отношениям", - сообщили в МИД Украины.

Напомним

Во вторник, 22 апреля Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Служба внешней разведки должна передать китайской стороне короткую информацию о возможной поставке оружия Китаем в россию, а Служба безопасности Украины передаст Пекину данные о гражданах Китая, работающих в россии на заводе по производству дронов.

Контекст

08 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан во время боев на Донбассе – пленные воевали в составе российской армии.

Также Глава государства заявил, что 155 граждан Китая воюют против украинцев на территории Украины. Вербовка происходит через соцсети, в частности Тик-Ток.