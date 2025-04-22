Київ передасть Пекіну дані про громадян Китаю, які працюють у росії над виробництвом дронів - Зеленський

Служба зовнішньої розвідки має передати китайській стороні коротку інформацію про можливе постачання зброї Китаєм до росії, а Служба безпеки України передасть Пекіну дані щодо громадян Китаю, які працюють в росії на заводі з виробництва дронів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Я попросив Службу зовнішньої розвідки передати китайській стороні… сьогодні вони мають це зробити… інформацію коротку із того масиву, що в них є через відповідних працівників Китаю. Також міністр закордонних справ по своїм каналам передає відповідну інформацію посольству в Пекін. Також ми спробуємо напряму в Пекін передати відповідну інформацію - сказав Зеленський.

Він також розповів, що попросив СБУ передати інформацію більш ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють в росії на заводі по виробництву дронів.

Вважаємо, що може так бути, що росія вклала домовленості з цими громадянами поза домовленостями з керівництвом Китаю. Вкрала ці технології, тому що там описано в інформації описані і відповідні китайські технології щодо роботи над цими дронами. Я думаю, що Пекіну буде це важливо побачити, як з ними їхні партнери працюють - додав Зеленський.

Президент наголосив, що на рівні лідерів країн комунікації не було, а обмін інформації між Китаєм та Україною відбувається через посольства та дипломатів.

Нагадаємо

8 квітня українські військові взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.