Киев передаст Пекину данные о гражданах Китая, работающих в россии над производством дронов - Зеленский
Киев • УНН
Украинская разведка передаст Китаю информацию о возможных поставках оружия в россию. СБУ предоставит данные о китайских гражданах, работающих на российском заводе по производству дронов.
Служба внешней разведки должна передать китайской стороне короткую информацию о возможной поставке оружия Китаем в россию, а Служба безопасности Украины передаст Пекину данные о гражданах Китая, работающих в россии на заводе по производству дронов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Я попросил Службу внешней разведки передать китайской стороне… сегодня они должны это сделать… информацию короткую из того массива, что у них есть через соответствующих работников Китая. Также министр иностранных дел по своим каналам передает соответствующую информацию посольству в Пекин. Также мы попытаемся напрямую в Пекин передать соответствующую информацию
Он также рассказал, что попросил СБУ передать информацию более широкого характера китайской стороне о гражданах Китая, работающих в россии на заводе по производству дронов.
Считаем, что может так быть, что россия заключила договоренности с этими гражданами вне договоренностей с руководством Китая. Украла эти технологии, потому что там описаны в информации описаны и соответствующие китайские технологии по работе над этими дронами. Я думаю, что Пекину будет это важно увидеть, как с ними их партнеры работают
Президент подчеркнул, что на уровне лидеров стран коммуникации не было, а обмен информацией между Китаем и Украиной происходит через посольства и дипломатов.
Напомним
8 апреля украинские военные взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии.