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Киев передаст Пекину данные о гражданах Китая, работающих в россии над производством дронов - Зеленский

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Украинская разведка передаст Китаю информацию о возможных поставках оружия в россию. СБУ предоставит данные о китайских гражданах, работающих на российском заводе по производству дронов.

Киев передаст Пекину данные о гражданах Китая, работающих в россии над производством дронов - Зеленский

Служба внешней разведки должна передать китайской стороне короткую информацию о возможной поставке оружия Китаем в россию, а Служба безопасности Украины передаст Пекину данные о гражданах Китая, работающих в россии на заводе по производству дронов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Я попросил Службу внешней разведки передать китайской стороне… сегодня они должны это сделать… информацию короткую из того массива, что у них есть через соответствующих работников Китая. Также министр иностранных дел по своим каналам передает соответствующую информацию посольству в Пекин. Также мы попытаемся напрямую в Пекин передать соответствующую информацию 

- сказал Зеленский.

Он также рассказал, что попросил СБУ передать информацию более широкого характера китайской стороне о гражданах Китая, работающих в россии на заводе по производству дронов.

Считаем, что может так быть, что россия заключила договоренности с этими гражданами вне договоренностей с руководством Китая. Украла эти технологии, потому что там описаны в информации описаны и соответствующие китайские технологии по работе над этими дронами. Я думаю, что Пекину будет это важно увидеть, как с ними их партнеры работают 

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на уровне лидеров стран коммуникации не было, а обмен информацией между Китаем и Украиной происходит через посольства и дипломатов.

Напомним

8 апреля украинские военные взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии.

Павел Башинский

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