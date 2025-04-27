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Китай заявив про контроль над спірним рифом у Південно-Китайському морі

Київ • УНН

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Китайська берегова охорона встановила контроль над Сенді-Кей, піднявши прапор КНР. Риф має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати острів Тіту.

Китай заявив про контроль над спірним рифом у Південно-Китайському морі

Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, який знаходиться за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі. Про це пише видання Financial Times (FT) з посиланням на китайський державний мовник CCTV, передає УНН.

Деталі

За даними китайського державного мовника CCTV, берегова охорона Китаю "запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію" над Сенді-Кей. Зокрема, офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, проголосивши суверенітет над рифом у районі островів Спратлі. Китайське телебачення також опублікувало відповідне фото.

Це перший за багато років випадок, коли Пекін, що претендує практично на всю акваторію Південнокитайського моря, офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому об’єкті

- йдеться у дописі FT.

Зазначається, що захоплення рифу відбулося на тлі спільних навчань Філіппін і США під назвою Balikatan - найбільших щорічних військових маневрів, які почнуться наступного тижня та будуть проходити поблизу островів Спратлі.

Попри те, що Сенді-Кей – це лише піщаний берег площею понад 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.

Берегова охорона Філіппін керує спостережною базою на Тіту з кінця 2023 року, але Маніла зараз модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Будівництво є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити рифи Південнокитайського моря більш придатними для життя та протистояти все більш агресивній діяльності з боку Пекіна.

При цьому, як пише FT, поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, 26 квітня, що китайська берегова охорона "пішла" після розгортання прапора.

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Протягом останніх двох років Маніла посилила патрулювання берегової охорони та направила наукові групи для дослідження повідомлень про китайську діяльність з меліорації на Сенді-Кей та трьох інших рифах.

Деякі експерти дійшли висновку, що подальші захоплення Китаєм малоймовірні, оскільки штучні острови, побудовані та мілітаризовані Пекіном протягом останнього десятиліття, забезпечили його військовій та береговій охороні достатню присутність і охоплення.

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Внутрішнє законодавство Китаю надає береговій охороні повноваження зупиняти та перевіряти іноземні судна, які "вторгаються" у води, на які претендує Пекін, і затримувати їхні екіпажі. Це підвищує ризик зіткнень з філіппінськими військовими та береговою охороною у водах поблизу Тіту, які Китай зараз вважає своїми. 

Військові сили Китаю мають більше потужностей, ніж форпост Тіту. Його установки на сусідньому рифі Субі включають ракети "земля-повітря" ангари, злітно-посадкову смугу, радар і глибоководний порт-укриття. Але через те, що воно класифікується лише як піднесення, де спостерігається відлив, Субі не має територіального моря згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо

Філіппіни та США розпочали спільні навчання "Балікатан" за участі 17000 військових на тлі напруги з Китаєм. Три тижні відпрацьовуватимуть сценарій бою біля Південно-Китайського моря для стримування Пекіна.

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