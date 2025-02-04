США та Філіппіни провели спільне патрулювання над спірною територією з Китаєм

Філіппіни та США провели спільне повітряне патрулювання над Південно-Китайським морем . Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.

Деталі

Навчання відбулися у вівторок у Західно-Філіппінському морі – так уряд Філіппін називає частину Південно-Китайського моря, яка входить до її виключної економічної зони. В операції взяли участь два філіппінські винищувачі FA-50 та два стратегічні бомбардувальники B1-B ВПС США. Одним із ключових етапів польотів стала зона над рифом Скарборо, контроль над яким утримує Китай, хоча Філіппіни вважають його своєю територією.

Військові Філіппін підкреслили, що ці маневри є частиною планових навчань і не спрямовані проти жодної конкретної держави. Однак співпраця Маніли та Вашингтона на фоні загострення відносин з Пекіном свідчить про прагнення обох країн посилити безпеку в регіоні.

Тим часом військово-морські сили Філіппін повідомили про перебування трьох кораблів ВМС Китаю у своїй морській зоні, серед яких був і сучасний фрегат з керованими ракетами. Маніла розцінила це як загрозу стабільності та порушення міжнародного права.

Зі свого боку, офіційний Пекін заявив, що пересування його кораблів відповідає нормам міжнародного права, підкреслюючи, що Китай продовжує відстоювати свої інтереси в регіоні.

США та Філіппіни провели масштабні навчання біля берегів Китаю