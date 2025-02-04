США и Филиппины провели совместное патрулирование над спорной территорией с Китаем

Филиппины и США провели совместное воздушное патрулирование над Южно-Китайским морем . Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.

Детали

Учения состоялись во вторник в Западно-Филиппинском море - так правительство Филиппин называет часть Южно-Китайского моря, которая входит в ее исключительную экономическую зону. В операции приняли участие два филиппинских истребителя FA-50 и два стратегических бомбардировщика B1-B ВВС США. Одним из ключевых этапов полетов стала зона над рифом Скарборо, контроль над которым удерживает Китай, хотя Филиппины считают его своей территорией.

Военные Филиппин подчеркнули, что эти маневры являются частью плановых учений и не направлены против какого-либо конкретного государства. Однако сотрудничество Манилы и Вашингтона на фоне обострения отношений с Пекином свидетельствует о стремлении обеих стран усилить безопасность в регионе.

Тем временем военно-морские силы Филиппин сообщили о пребывании трех кораблей ВМС Китая в своей морской зоне, среди которых был и современный фрегат с управляемыми ракетами. Манила расценила это как угрозу стабильности и нарушение международного права.

Со своей стороны, официальный Пекин заявил, что передвижение его кораблей соответствует нормам международного права, подчеркивая, что Китай продолжает отстаивать свои интересы в регионе.

США и Филиппины провели масштабные учения у берегов Китая