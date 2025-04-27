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Китай заявил о контроле над спорным рифом в Южно-Китайском море

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Китайская береговая охрана установила контроль над Сенди-Кей, подняв флаг КНР. Риф имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать остров Титу.

Китай заявил о контроле над спорным рифом в Южно-Китайском море

Китай заявил об установлении контроля над спорным рифом Сэнди-Кей, который находится в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на китайский государственный вещатель CCTV, передает УНН.

Детали

По данным китайского государственного вещателя CCTV, береговая охрана Китая "ввела морской контроль и осуществляет суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей. В частности, офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, провозгласив суверенитет над рифом в районе островов Спратли. Китайское телевидение также опубликовало соответствующее фото.

Это первый за много лет случай, когда Пекин, претендующий практически на всю акваторию Южно-Китайского моря, официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом объекте

- говорится в заметке FT.

Отмечается, что захват рифа произошел на фоне совместных учений Филиппин и США под названием Balikatan - крупнейших ежегодных военных маневров, которые начнутся на следующей неделе и будут проходить вблизи островов Спратли.

Несмотря на то, что Сэнди-Кей – это лишь песчаный берег площадью более 200 квадратных метров, он имеет стратегическое значение для Китая, поскольку международное право предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль. В эту территорию попадает остров Титу, риф в Южно-Китайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений китайцев в этом районе.

Береговая охрана Филиппин управляет наблюдательной базой на Титу с конца 2023 года, но Манила сейчас модернизирует взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру на острове. Строительство является частью усилий, направленных на то, чтобы сделать рифы Южно-Китайского моря более пригодными для жизни и противостоять все более агрессивной деятельности со стороны Пекина.

При этом, как пишет FT, пока что нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, 26 апреля, что китайская береговая охрана "ушла" после развертывания флага.

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В течение последних двух лет Манила усилила патрулирование береговой охраны и направила научные группы для исследования сообщений о китайской деятельности по мелиорации на Сэнди-Кей и трех других рифах.

Некоторые эксперты пришли к выводу, что дальнейшие захваты Китаем маловероятны, поскольку искусственные острова, построенные и милитаризованные Пекином в течение последнего десятилетия, обеспечили его военной и береговой охране достаточное присутствие и охват.

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Внутреннее законодательство Китая предоставляет береговой охране полномочия останавливать и проверять иностранные суда, которые "вторгаются" в воды, на которые претендует Пекин, и задерживать их экипажи. Это повышает риск столкновений с филиппинскими военными и береговой охраной в водах вблизи Титу, которые Китай сейчас считает своими. 

Военные силы Китая имеют больше мощностей, чем форпост Титу. Его установки на соседнем рифе Суби включают ракеты "земля-воздух" ангары, взлетно-посадочную полосу, радар и глубоководный порт-укрытие. Но из-за того, что оно классифицируется лишь как возвышение, где наблюдается отлив, Суби не имеет территориального моря согласно международному праву.

Напомним

Филиппины и США начали совместные учения "Баликатан" с участием 17000 военных на фоне напряжения с Китаем. Три недели будут отрабатывать сценарий боя возле Южно-Китайского моря для сдерживания Пекина.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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