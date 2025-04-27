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Соединенные Штаты обвиняют китайскую компанию, которая помогала рф в войне против Украины, в сотрудничестве с хуситами - WSJ

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Американские чиновники обнаружили связь между Китаем и россией: китайская компания Chang Guang предоставляет россии разведданные и помогает хуситам, что вызывает беспокойство у США.

Соединенные Штаты обвиняют китайскую компанию, которая помогала рф в войне против Украины, в сотрудничестве с хуситами - WSJ

Исследования американских чиновников войны в Украине выявили тревожную связь "россии с Китаем. Выяснилось, что китайская компания Chang Guang, финансируемая правительством, предоставляла россии разведданные. Позже Госдепартамент Соединенных Штатов Америки (США) обвинил китайскую компанию в помощи хуситам, атаковавшим американские военные корабли в Красном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Wall Street Journal (WSJ).

Детали

"Отслеживая вторжение россии в Украину, американские чиновники обнаружили тревожную связь с Китаем: компания, тесно связанная с китайскими военными и поддерживаемая правительственным финансированием, предоставляла российским истребителям изображения поля боя высокого разрешения", - говорится в сообщении издания.

Администрация Байдена ввела санкции против Chang Guang в 2023 году после того, как ее спутники были заподозрены в помощи военизированной группе Вагнера в войне россии против Украины.

На прошлой неделе Chang Guang Satellite Technology также попала в поле зрения США и была обвинена в помощи повстанцам-хуситам в Йемене атаковать американские военные корабли в Красном море.

Их действия и поддержка Пекином компании, даже после наших частных контактов с ними, являются еще одним примером пустых заявлений Китая о поддержке мира

 - заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

В ответ на это обвинение США компания сообщила китайским СМИ, что не имеет никаких деловых отношений с хуситами или их сторонниками в Иране, назвав обвинение Государственного департамента выдумкой.

На прошлой неделе представитель Министерства иностранных дел Китая, отвечая на вопрос об обвинениях Госдепартамента США в помощи хуситам, сказал, что не знаком с деталями дела, но отметил, что Пекин хочет ослабить напряженность в Красном море.

В то же время без помощи китайского правительства США может быть трудно влиять на Chang Guang. Пекин неохотно мешает своим отечественным компаниям заключать сделки с клиентами, которые не нравятся США, например, разрешать продажу дронов российским клиентам.

Тем временем, как отмечает издание, сейчас компания строит сеть из сотен спутников, что вызывает беспокойство в Вашингтоне из-за огромного охвата. По мнению американских чиновников, компания склонна оказывать дальнейшую поддержку противникам Соединенных Штатов.

Как это работает

На веб-сайте клиенты могут покупать спутниковые снимки со всего мира и обмениваться информацией через платформу "обмена знаниями". В прошлом году в одном из постов на этой платформе некоторые пользователи утверждали, что воспользовались возможностями сети, чтобы сделать снимки последнего американского бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, который все еще находится в разработке и припаркован на авиабазе в пустыне Мохаве в Калифорнии. Тогда Пентагон отказался от комментариев.

Дополнительно

Компания была основана в 2014 году в провинции Цзилинь при поддержке государственной Китайской академии наук. Даже в начале своего существования председатель правления фирмы, Сюань Мин, имел амбициозные цели.

"Моих клиентов даже больше, чем у Ма Юня - это семь миллиардов людей в мире", - сказал он, имея в виду китайского технологического миллиардера Джека Ма, который основал гиганта электронной коммерции Alibaba.

В конце 2024 года Чан Гуан уже успел запустить 117 спутников в рамках сети под названием Jilin-1. Сегодня, по словам компании, спутники могут наблюдать любую точку на Земле до 40 раз в день. Компания планирует иметь 300 спутников в сети в ближайшие годы, что, по мнению отраслевых экспертов, сделает ее крупнейшей коммерческой системой такого рода.

Для сравнения, Planet Labs из Сан-Франциско имеет около 200 спутников на орбите.

Рост Chang Guang является частью стратегии в Китае, известной как "военно-гражданское слияние", в рамках которой должностные лица хотят разрушить барьеры между государственными оборонными фирмами и инновационными стартапами в области гражданских технологий.

Напомним

Спецслужбы Украины передали Китаю доказательства участия китайцев в войне на стороне россии и сотрудничества китайских компаний с ВПК рф. Киев призвал Пекин прекратить поддержку агрессии.

08 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан во время боев на Донбассе – пленные воевали в составе российской армии. 

Также Глава государства заявил, что 155 граждан Китая воюют против украинцев на территории Украины. Вербовка происходит через соцсети, в частности Тик-Ток.

Китай заявил о контроле над спорным рифом в Южно-Китайском море26.04.25, 23:14 • 1466 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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