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Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч
05:56 • 8776 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

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Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

Київ • УНН

 • 8520 перегляди

27 квітня 2025 року починається Провідний тиждень – час вшанування померлих. Традиції, дозволи, заборони та заходи безпеки у різних регіонах України під час поминальних днів.

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

Як і кожен тиждень за церковним уставом, Провідний тиждень розпочинається з неділі. У цьому випадку – другої після свята Воскресіння Христового. Цього року християни східного та західного обрядів відзначили Великдень 20 квітня, а отже 27 квітня починаються дні вшанування померлих пращурів. Які традиції та заборони діють - у цей час розкаже УНН.

Дні вшанування померлих пращурів у різних регіонах України заведено називати по-різному. Так у центрі України, Поділля та на Волині використовують назви гробки й могилки. На Поліссі та Чернігівщині частіше називають ці дні Радовницей (Радониця). У Наддніпрянщині та Півдні України – Проводи, Поминки.

Також існують варіанти назв Діди́ та Бабський Великдень.

Зазвичай на дев'ятий день після Великодня люди відвідають могили своїх померлих родичів, аби розділити із ними радість від свята Воскресіння та вшанувати їхню пам'ять. Проте дехто відвідує кладовище й у неділю або понеділок. Все залежить від місцевих звичаїв.

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Традиції

Щорічні поминання родичів існували й у дохристиянські часи. Наші пращури також обирали для цього весняний період, у який пробу­дження природи символізувало нескінченність життєвого циклу й долучення до цього колообігу людей, які вже померли.

Після прийняття християнства духовенство спочатку засуджувало подібні свята, вважаючи їх язичницькими обрядами. Проте з часом поминальні дні стали частиною церковних поминань. Відзначення Проводів було внормовано. Щоправда, традиції та обряди, притаманні дохристиянським часам продовжували засуджуватися.

Наприклад, у ці дні вважалося гріхом сумувати, адже померлі мають радіти, що їхні родичі про них пам’ятають. Звичай веселитися на Поминальну неділю подекуди зберігся у Поліссі та центральній Україні й досі.

Що робити у поминальний тиждень

Перед Проводами заведено відвідувати кладовище, щоб навести лад на могилах родичів. Зазвичай люди виполюють бур'яни, висаджують нові квіти, миють пам'ятники та оновлюють таблички.

Залежно від місцевих звичаїв, у провідну неділю, понеділок або вівторок (цього року це 27, 28 та 29 квітня) рідні збираються разом вдома або прямо на кладовищі за спільним столом, аби помолитися за померлого родича та віддати йому шану. У церквах цього дня зазвичай  замовляють панахиди – священники моляться за упокій, згадуючи поіменно покійних.

В деяких регіонах  традиційно влаштовували заупокійні панахиди  безпосередньо на кладовищі з освяченням могил. Після цього, згідно з християнською традицією, священник роздавав людям шматочок спеціально випеченої прісної паски, яка знаходилася в церкві від Великодня до Проводів.

Його зберігали й брали з собою в дорогу як оберіг від злих сил, давали з’їсти людям від недугу або клали в труну небіжчику.

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Поминальний стіл

Проводи - це спосіб пом’янути померлих рідних і близьких, так би мовити, розділивши з ними трапезу. Це не привід влаштовувати пишне застілля, тому поминальний стіл зазвичай складається не з традиційних для щоденного вживання страв, а спеціальних. Зокрема освяченого хліба (або паски) та колива.

Рецепт поминального колива (куті) може збігатися з рецептом різдвяного, проте зазвичай є менш солодким. Використання злаків у коливі символізує продовження роду, а меду приписували здатність очищати від гріхів. За традицією коливо зазвичай їдять однією ложкою, так само як і символічно надпивають алкоголь з однієї чарки. Частину хліба, колива та окрему чарку лишають на могилі покійному, який ніби відвідує живих під час трапези. Також із такою ж метою дехто лишає на могилі цукерки.

 За іншими віруваннями, страви призначаються для пташок, які є перевтіленням померлих. 

На цвинтар також обов’язково приносять живі квіти або сухоцвіти, лампадки та свічки, які запалюють під час служби на цвинтарі.

Що не можна робити на Проводи

Піл час відвідування кладовища забороняється голосно веселитися, кричати та бурхливо виражати свою скорботу. Вважається, що це може потривожити душу покійного. Не рекомендується прибирати на кладовищі у ці дні, адже всі роботи мають бути зроблені до Поминальних днів.

Вагітним жінкам та маленьким дітям рекомендують утриматися від відвідування кладовища, оскільки пращури вірили, що мертві можуть спробувати "забрати молоду душу". Також за народним повір'ям під час відвідування цвинтаря не можна обертатися назад – так можна "захопити душу покійника із собою".

Є повір'я, що у ці дні мертві все чують, тому краще не називати їх небіжчиками, а звертатись до них за іменами.

На цвинтарі заборонено влаштовувати гучні застілля та палити. Не можна нічого брати з кладовища додому.

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Заходи безпеки у Поминальні дні

Поминальні дні 2025 року, як і торішні, пройдуть в умовах війни. А отже, вирушаючи на кладовища, українцям слід пам'ятати про заходи безпеки. Національна поліція також докладає зусиль, аби звичні традиції були максимально безпечними.

Зараз відбувається обстеження окремих кладовищ на їхню безпечність. Це стосується насамперед прифронтових і деокупованих територій

– в ефірі телемарафону зазначив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

Також він додав, що рішення на заборону відвідування окремих кладовищ в окремих тергромадах вже ухвалили в Херсонській, Запорізькій, Харківській та Житомирській областях. Загальна кількість таких "заборонених" цвинтарів складає понад тисячу.

За словами Серединського, ще однією небезпекою можуть стати удари по кладовищах через скупчення на них людей. Сумний приклад, коли росіяни вдарили по центру Сум у Вербну неділю.

"Ворог може це розцінити як скупчення військовослужбовців, відповідно спробувати вдарити по таких районах", – зазначив він.

Зокрема мешканцям Сумщини також рекомендують утриматися від відвідування кладовищ у межах 20 кілометрів від російсько-українського кордону через загрозу наявності вибухонебезпечних предметів там. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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