Жителям прикордоння Сумщини радять не відвідувати кладовища - ОДА
Київ • УНН
В Сумській ОДА закликали утриматися від відвідування кладовищ у 20-кілометровій зоні від кордону з РФ через міни. Також нагадали правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Жителям Сумської області рекомендують утриматися від відвідування кладовищ у межах 20 кілометрів від російсько-українського кордону. Про це повідомила пресслужба Сумської ОДА в Telegram, передає УНН.
Деталі
У деяких громадах області після деокупації залишились вибухонебезпечні предмети: міни, гранати тощо. Для того, щоб уникнути небезпеки, мирним мешканцям категорично заборонено:
- торкатися знайденого предмета (пересувати, розбирати
тощо);
- користуватися джерелами відкритого вогню (цигарки,
сірники, запальнички);
- користуватися засобами радіоелектронного зв’язку (мобільними
телефонами, пультами дистанційного керування, ключами керування автомобілів);
- заливати чи засипати вибухонебезпечний предмет ґрунтом,
будь-якою рідиною, або чимось закривати вибухівку;
- допускати скупчення людей поруч з предметом.
Також громадянам нагадали правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:
- уникати паніки, запам’ятати місце виявлення
предмета, не чіпати нічого;
- повідомити людей, які поруч з вами, про небезпечний
предмет і зателефонувати до відповідних служб. Це необхідно робити без поспіху,
чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження
вибухонебезпечного предмета;
- не допустити людей до місця знаходження вибухівки до
приїзду саперів.
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