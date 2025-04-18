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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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Жителям прикордоння Сумщини радять не відвідувати кладовища - ОДА

Київ • УНН

 • 346 перегляди

В Сумській ОДА закликали утриматися від відвідування кладовищ у 20-кілометровій зоні від кордону з РФ через міни. Також нагадали правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Жителям прикордоння Сумщини радять не відвідувати кладовища - ОДА

Жителям Сумської області рекомендують утриматися від відвідування кладовищ у межах 20 кілометрів від російсько-українського кордону. Про це повідомила пресслужба Сумської ОДА в Telegram, передає УНН.

Деталі

У деяких громадах області після деокупації залишились вибухонебезпечні предмети: міни, гранати тощо. Для того, щоб уникнути небезпеки, мирним мешканцям категорично заборонено:

  • торкатися знайденого предмета (пересувати, розбирати тощо);
    • користуватися джерелами відкритого вогню (цигарки, сірники, запальнички);
      • користуватися засобами радіоелектронного зв’язку (мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, ключами керування автомобілів);
        • заливати чи засипати вибухонебезпечний предмет ґрунтом, будь-якою рідиною, або чимось закривати вибухівку;
          • допускати скупчення людей поруч з предметом.

            Також громадянам нагадали правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:

            • уникати паніки, запам’ятати місце виявлення предмета, не чіпати нічого;
              • повідомити людей, які поруч з вами, про небезпечний предмет і зателефонувати до відповідних служб. Це необхідно робити без поспіху, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета;
                • не допустити людей до місця знаходження вибухівки до приїзду саперів.

                  Нагадаємо

                  У ДСНС України розповіли, що треба робити під час пожежі. Громадяни мають дотримуватися певних правил, які допоможуть зберегти життя собі і іншим людям.

                  Євген Устименко

                  Євген Устименко

                  СуспільствоВійна
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