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Жителям приграничья Сумщины советуют не посещать кладбища – ОГА

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В Сумской ОГА призвали воздержаться от посещения кладбищ в 20-километровой зоне от границы с РФ из-за мин. Также напомнили правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

Жителям приграничья Сумщины советуют не посещать кладбища – ОГА

Жителям Сумской области рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ в пределах 20 километров от российско-украинской границы. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА в Telegram, передает УНН.

Детали

В некоторых общинах области после деоккупации остались взрывоопасные предметы: мины, гранаты и т.д. Для того, чтобы избежать опасности, мирным жителям категорически запрещено:

  • касаться найденного предмета (передвигать, разбирать и т.д.);
    • пользоваться источниками открытого огня (сигареты, спички, зажигалки);
      • пользоваться средствами радиоэлектронной связи (мобильными телефонами, пультами дистанционного управления, ключами управления автомобилями);
        • заливать или засыпать взрывоопасный предмет грунтом, любой жидкостью, или чем-то закрывать взрывчатку;
          • допускать скопление людей рядом с предметом.

            Также гражданам напомнили правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов:

            • избегать паники, запомнить место обнаружения предмета, не трогать ничего;
              • сообщить людям, которые рядом с вами, об опасном предмете и позвонить в соответствующие службы. Это необходимо делать без спешки, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения взрывоопасного предмета;
                • не допустить людей к месту нахождения взрывчатки до приезда саперов.

                  Напомним

                  В ГСЧС Украины рассказали, что нужно делать во время пожара. Граждане должны соблюдать определенные правила, которые помогут сохранить жизнь себе и другим людям.

                  Евгений Устименко

                  Евгений Устименко

                  ОбществоВойна
                  Сумская область
                  Украина
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