Жителям приграничья Сумщины советуют не посещать кладбища – ОГА
Киев • УНН
В Сумской ОГА призвали воздержаться от посещения кладбищ в 20-километровой зоне от границы с РФ из-за мин. Также напомнили правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.
Жителям Сумской области рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ в пределах 20 километров от российско-украинской границы. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА в Telegram, передает УНН.
Детали
В некоторых общинах области после деоккупации остались взрывоопасные предметы: мины, гранаты и т.д. Для того, чтобы избежать опасности, мирным жителям категорически запрещено:
- касаться найденного предмета (передвигать, разбирать
и т.д.);
- пользоваться источниками открытого огня (сигареты,
спички, зажигалки);
- пользоваться средствами радиоэлектронной связи (мобильными
телефонами, пультами дистанционного управления, ключами управления автомобилями);
- заливать или засыпать взрывоопасный предмет грунтом,
любой жидкостью, или чем-то закрывать взрывчатку;
- допускать скопление людей рядом с предметом.
Также гражданам напомнили правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов:
- избегать паники, запомнить место обнаружения
предмета, не трогать ничего;
- сообщить людям, которые рядом с вами, об опасном
предмете и позвонить в соответствующие службы. Это необходимо делать без спешки,
четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения
взрывоопасного предмета;
- не допустить людей к месту нахождения взрывчатки до
приезда саперов.
Напомним
В ГСЧС Украины рассказали, что нужно делать во время пожара. Граждане должны соблюдать определенные правила, которые помогут сохранить жизнь себе и другим людям.